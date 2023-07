Supertaça: plataforma que vendeu bilhetes do FC Porto pede desculpas

Adeptos do FC Porto

A Smartfan assume culpa nas dificuldades para aquisição online

A plataforma Smartfan, a quem o FC Porto atribuiu o processo para a venda online dos bilhetes para a Supertaça - jogo com o Benfica, a 9 de agosto, em Aveiro -emitiu esta sexta-feira um comunicaod, na qual assume as culpas nas dificuldades sentidas pelos adeptos do FC Porto no processo de compra na plataforma.

COMUNICADO

"No início da venda on-line de bilhetes de sócio do FC Porto para o próximo jogo da Supertaça ocorreram anomalias no processo de compra na plataforma, devido à grande afluência de Sócios.

Estas anomalias de carácter técnico, resultantes da introdução de novos processos e soluções tecnológicas para otimizar a experiência de compra, foram corrigidas e resolvidas.

Sendo da nossa responsabilidade os factos ocorridos, apresentamos as nossas desculpas ao FC Porto e aos seus Sócios pelos incómodos causados.

A inovação e melhoramento dos serviços prestados está sempre presente na nossa atividade, procurando disponibilizar as melhores experiências e qualidade de serviço, pelo que agradecemos a compreensão de todos os nossos Fans, por vivermos em conjunto a emoção do jogo e os sucessos dos nossos parceiros".