Otávio e Corona foram substituídos no decorrer do encontro com o Nacional, da jornada dez do campeonato, com queixas físicas.

O jogador brasileiro abandonou o relvado ao minuto 70, rendido por Luis Díaz, enquanto Corona foi substituído aos 77' com queixas na perna direita.

Recorde-se que o FC Porto defronta o Benfica na próxima quarta-feira, para a Supertaça.