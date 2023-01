Claque do FC Porto homenageou o maior ídolo da história do Vasco da Gama, que faleceu no domingo, aos 68 anos.

Os "Super Dragões" homenagearam esta quarta-feira, dia de duelo do FC Porto com o Arouca nos oitavos de final da Taça de Portugal, Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco da Gama, que faleceu no domingo, aos 68 anos, vítima de doença prolongada.

Isto porque a claque portista mantém amizade com a "Força Jovem", claque de apoio ao emblema brasileiro.