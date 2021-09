"Sucesso na Liga dos Campeões? A história joga muito pouco"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, afastou a ideia de que as boas prestações dos dragões na Liga dos Campeões nos últimos anos se devem à história e ao peso do clube na competição.

Já estreou 34 jogadores na Liga dos Campeões: "Esses números todos eu vi na Imprensa e não é a pensar nesses números que esses jogadores se estreiam Liga dos Campeões, mas é um facto. Quando ouço e leio alguns artigos de opinião, quando ouço algumas pessoas falarem na nossa prestação na Champions, falo por mim, nestes quatro anos, tem muito a ver com o ADN FC Porto, com a história, com o peso, com a experiência... Está a dar-me números que revelam completamente o contrário, que não há experiência."

Jogadores não têm experiência de Liga dos Campeões: "O Zaidu não tem experiência de Liga dos Campeões, o Marko Grujic não tem, Diogo Costa tem dois jogos, Mbemba chegou a jogar comigo, Toni Martínez não acredito que tenha Liga dos Campeões também, Taremi também não. Por isso, entrar com um símbolo que tem um peso muito grande e uma história muito grande nesta competição é importante, mas não é tudo. Se metermos lá uns sujeitos com a camisola do FC Porto com certeza levam 10 ou 15 do Atlético."

História joga pouco: "A história joga, mas joga muito pouco,. Agora, o que joga muito é o trabalho, a organização, a humildade de jogadores perceberem que tem de se ter muito rigor nesta competição, que tem de se errar muito pouco, que nas oportunidades que temos, temos de faturar, há muito trabalho que nos tem dado prestações muito positivas. Seria um erro dizer que o sucesso do FC Porto na Liga dos Campeões, este ano ainda não, apenas fizemos um bom jogo, ainda falta muito para passar a fase de grupos, dizer que é pelo peso e história, não é por isso. Não é o peso nem a história que jogam, na minha opinião."