"Substituições? Havia jogadores que não estavam bem no jogo, claramente"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi questionado sobre as substituições ainda na primeira parte do jogo com o Braga, que os dragões perderam por 3-2.

Substituições na primeira parte [Grujic e Mbemba saíram aos 23 minutos, entrando Zaidu e Taremi]: "Havia jogadores que não estavam bem no jogo, claramente."

Condicionantes: "Assumo a responsabilidade desta derrota, sou eu meto os jogadores em campo, sou eu que escolho o 11 para jogar, dentro de todas as condicionantes que tivemos. Não me querendo alongar muito, dou-vos um exemplo, o Matheus [Uribe] passou dia de hoje fora do estágio, porque foi pai, alguns jogadores limitados que não jogaram de início por causa disso. Entre jogadores limitados e jogadores aptos, prefiro os que estão aptos fisicamente, percebendo que a dinâmica dos jogadores que jogam [é diferente], estão mais rotinados, com outro ritmo competitivo. É absolutamente normal"

Entrada horrível: "Entrada horrível, também com tudo a correr bem ao Braga, temos de o dizer. Depois a falta que o Otávio faz, não há falta, nesse livre direto o Piazon faz o terceiro golo, o que não era expectável e que nos faz ter de olhar para este jogo, não esquecer este jogo mas lembrá-lo, não levantar a cabeça para o próximo jogo, mas baixá-la neste momento."