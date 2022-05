"Subir as escadas do Jamor? Depois desta conquista, podiam ser mais de 300 degraus"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à Sport TV, após a vitória por 3-1 sobre o Tondela e, consequentemente, a conquista da Taça de Portugal.

Primeiro treinador português a conquistar a segunda dobradinha: "Os recordes são importantes quando se conquistam títulos. Conseguimos dois títulos esta época, os dois mais importantes das competições internas. Estamos muito felizes, foi um ano fantástico. Tivemos muitas dificuldades, os nossos adversários fizeram um campeonato forte. O nosso percurso até aqui foi imaculado na Taça de Portugal. Defrontámos os dois grandes rivais e vencemos. Hoje era a cereja no topo do bolo. Os jogadores estiveram sempre muito concentrados, muito focados. E tivemos muito respeito pelo Tondela. Foi também por isso que conseguimos esta vitória, com todo o mérito. O resultado até foi curto pelo que fizemos."

No final do jogo, olhou para a bancada: "Estava a olhar para a família, a tentar encontrá-los para lhes dedicar esta conquista."

Não custou subir as escadas todas do Jamor? "Não custou, apesar de ter feito quase 20 quilómetros hoje. Depois desta conquista, podiam ser mais de 300 degraus."

Próxima época já na cabeça? "Agora é festejar."