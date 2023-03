Stephen Eustáquio vai falhar arranque de 2023/24

Eventual presença do FC Porto no Jamor e o apuramento dos "canucks" para a Liga das Nações adiará as férias do médio somente para a terceira semana de julho. Provas nacionais arrancam pouco depois...

A primeira ronda de jogos das seleções trouxe um problema para o FC Porto na preparação da próxima época. O Canadá confirmou o (esperado) apuramento para a Gold Cup na madrugada de sábado para domingo e, tendo em conta a importância de Stephen Eustáquio para os "canucks", só uma surpreendente exclusão da lista de convocados de John Herdman permitirá a presença do médio no arranque dos trabalhos de pré-temporada dos azuis e brancos, que deverá acontecer no início de julho.