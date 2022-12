Stephen Eustáquio nos convocados do FC Porto

Médio está convocado, mas ainda não deve entrar no onze titular para defrontar o Arouca na 14ª jornada da Liga Bwin

Stephen Eustáquio, sabe O JOGO, é a grande novidade nos convocados de Sérgio Conceição para a partida desta noite com o Arouca, confirmando-se o cenário traçado pelo nosso jornal quando o médio luso-canadiano sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda ao serviço da seleção. Nos últimos dias, Eustáquio deu sinais positivos e apesar de ainda ter feito tratamento ontem, Conceição recebeu luz verde do departamento médico para o levar para estágio. Dado o tempo de paragem - cerca de um mês - não é de prever que Stephen reentre diretamente no onze.

Quem tem a via aberta para a equipa é Diogo Costa, que voltará à baliza do FC Porto depois da participação no Mundial, rendendo Cláudio Ramos, que foi titular nos três jogos da fase de grupos da Taça da Liga. "O Diogo Costa é um jogador titular da Seleção, que fez o que fez no campeonato e na Liga dos Campeões até ao Mundial, e naturalmente vai voltar a jogar amanhã [hoje]", confirmou Sérgio Conceição.

Conceição deve manter Toni Martínez no ataque, ao lado de Taremi, e João Mário na lateral direita. Diogo Costa entra e Pepê volta a começar no banco.

De resto, essa deve ser a única alteração que o treinador portista vai fazer em relação ao encontro com o Gil Vicente. Sendo assim, Toni Martínez vai manter-se como companheiro de Taremi no ataque e João Mário será o dono do lado direito da defesa. Pepê, ao que tudo indica, voltará a começar no banco de suplentes, até porque Otávio e Galeno estão num grande momento.