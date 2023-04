"Stephen Eustáquio está numa realidade acima da nossa"

Mauro Eustáquio, treinador adjunto do York United, do Canadá, em entrevista a O JOGO, fala sobre as "trocas de ideias" com o irmão Stephen, médio do FC Porto

O futebol corre nas veias da família Eustáquio. Mauro jogou no Canadá, nos Estados Unidos e em Portugal, tendo terminado a carreira aos 28 anos, no Caldas, depois de "duas lesões nos ligamentos dos joelhos". Antes, o pai já tinha jogado no Nazarenos, mas até "fez uma carreira mais séria no futsal". Porém, o mais conhecido do clã é Stephen, médio do FC Porto, com quem o adjunto do York gosta de trocar impressões.

"Falo com o meu irmão sobre futebol quase todos os dias, para adaptar ideias à nossa realidade. Ele está numa realidade acima da nossa. Temos boas condições para uma equipa profissional, mas é bom saber o que se faz num nível superior", detalha.