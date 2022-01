Stephen Eustáquio é um nome em estudo para o miolo do FC Porto

Médio do Paços de Ferreira volta ao radar dos dragões, que equacionam tentar o empréstimo.

Sérgio Oliveira saiu e deixou uma vaga no plantel do FC Porto que poderá ser preenchida por um desejo antigo de Sérgio Conceição: Stephen Eustáquio, de 25 anos, que atua no Paços de Ferreira e esteve com um pé no Dragão no mercado de verão, volta às cogitações dos portistas.

De acordo com o que O JOGO apurou, o emblema pacense sabe do interesse, apesar de ainda não ter sido contactado por ninguém ligado ao FC Porto, e o presidente Paulo Meneses não fecha a porta a um negócio. Aliás, as condições para o mesmo já são bem conhecidas pelos responsáveis azuis e brancos e rondam os cinco milhões de euros.

O assunto não tem o caráter de urgente, mas tem pernas para andar nos próximos dias. Por questões de tesouraria, a SAD portista deverá tentar um empréstimo com opção de compra do passe no final da temporada, a menos que entretanto faça um negócio que lhe permita ter um significativo encaixe financeiro. Contactado por O JOGO, Manuel Tomás, um dos empresários do internacional canadiano, não quis alongar-se em comentários e muito menos confirmar se já foi contactado pelo FC Porto. "Não tenho muito a falar, apenas que o meu atleta está sempre disponível. Está preparado para outros voos e a qualquer momento, sempre de acordo com a vontade do Paços de Ferreira e do outro clube. Conjugando tudo isso, está pronto a abraçar novos desafios. Da nossa parte, só temos de preparar os nosso jogadores" referiu.