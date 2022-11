Stephen Eustáquio e Mehdi Taremi a tempo de defrontar o Chaves

O médio despede-se na quinta-feira do Catar e tem uma lesão de baixa gravidade. Mehdi disse adeus na terça-feira e os portugueses não voltam tão cedo

Stephen Eustáquio, do Canadá, e Mehdi Taremi, do Irão, são os primeiros mundialistas do FC Porto com regresso a casa confirmado, o que significa que estarão disponíveis para defrontar o Chaves, na segunda jornada da Taça da Liga, a 8 de dezembro.

O sérvio Grujic, que decide o apuramento para os "oitavos" na sexta-feira, é a única dúvida. Diogo Costa, Pepe e Otávio até podem estar disponíveis para o Vizela, mas não é muito provável que joguem.

O médio ficou sem chances de se qualificar para os oitavos de final no domingo, ao perder com a Croácia, enquanto o avançado encerrou ontem a fase de grupos com um desaire frente aos Estados Unidos. O Canadá ainda joga amanhã com Marrocos e Eustáquio deve ficar de fora da partida por culpa de uma lesão muscular. O problema, porém, não é grave o suficiente para afastar o médio da visita a Chaves, mas há a hipótese de Conceição resguardar o jogador. A mesma situação aplica-se a Taremi, que jogou todos os 270 minutos da fase de grupos e é um dos elementos mais utilizados pelos dragões esta época, com 1624'. Apesar da desilusão que cada um sentirá, ambos deixaram notas positivas e valorizaram-se no palco mais alto de todos.

O FC Porto foi representado por meia dúzia de jogadores no Mundial. Diogo Costa, Pepe e Otávio já garantiram a presença na fase a eliminar.

Em sentido inverso, os portugueses Diogo Costa, Pepe e Otávio são cartas fora do baralho, uma vez que vão disputar os "oitavos" no dia 5 ou 6, dependendo se ficam no primeiro ou segundo lugar do grupo. Por fim, Grujic, pela Sérvia, saberá na sexta-feira se se junta ao trio luso ou passa a ser opção para Chaves. Posto isto, a última jornada da Taça da Liga, marcada para dia 16 de dezembro com a receção ao Vizela, estará acessível aos internacionais que se despeçam do Catar nos quartos de final. Realizam-se nos dias 9 e 10, mas é difícil que Sérgio Conceição lance os portugueses nessa partida. Aliás, no caso de Diogo Costa é garantido, já que Cláudio Ramos é o dono da baliza na Taça da Liga. Depois, Pepe esteve cerca de um mês lesionado antes de viajar para o Catar e Otávio também já enfrentou problemas físicos, pelo que os dragões não deverão correr riscos. O campeonato volta a 28 de dezembro, dez dias após a final do Mundial e os quartos de final da Taça da Liga serão por volta do dia 22.