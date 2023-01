Standard Liège recorda golaço de Sérgio Conceição: "Que boas memórias!"

A antiga equipa do treinador do FC Porto recordou um golaço que marcou na época 2004/05, em casa do Club Brugge, no campeonato belga.

O Standard Liège recorreu esta sexta-feira às redes sociais para recordar um grande golo apontado por Sérgio Conceição na época 2004/05, em casa do Club Brugge, no campeonato belga.

A partida acabou empatada 1-1 e o golo em questão foi apontado pelo treinador do FC Porto aos 15 minutos.

Conceição não ficou indiferente à publicação, escrevendo: "Obrigado, amigos, que boas memórias!"

