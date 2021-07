Spartak ouve não do FC Porto por Manafá: confira o valor da proposta

Ainda que a oferta fosse tentadora, os portistas consideram que sairiam a perder no plano desportivo nesta altura, uma vez que ainda se encontram à procura de um lateral-esquerdo no mercado

O arranque em falso do Spartak de Moscovo no campeonato da Rússia, com uma derrota na casa do Rubin Kazan, expôs algumas deficiências na equipa de Rui Vitória, que nos últimos dias abordou o FC Porto no sentido de tentar contratar Manafá.

Segundo informações recolhidas por O JOGO, o emblema moscovita avançou com uma proposta de 15 milhões de euros pelo lateral, mas recebeu um não como resposta. Ainda que o valor fosse tentador nesta fase do mercado, em que os clubes ainda estão algo hesitantes em fazer investimentos avultados, uma eventual saída do jogador de 27 anos deixaria a equipa desequilibrada no número de opções para as laterais. João Mário e Nanu seriam as únicas soluções para a direita e, no caso da esquerda, lado em que Manafá tem jogado frequentemente nesta pré-temporada, só sobraria Zaidu, uma vez que a procura por outro jogador para a posição ainda não terminou.

Face à recusa do FC Porto, a bola está agora outra vez do lado do Spartak. A Imprensa russa não afasta por completo uma nova investida do clube de Moscovo, devido a uma declaração do seu diretor de comunicação ao portal "Championat".

"Manafá? Não vamos comentar sobre o curso de negociações ou o interesse neste ou naquele jogador. A nossa tarefa é fortalecermos a equipa", referiu Anton Fetisov, que foi mais lesto a desmentir o interesse no benfiquista Gabriel. Contudo, o "Sport Express" avisa que o preço exigido pelos azuis e brancos dá que pensar aos responsáveis da equipa de Rui Vitória, que a partir da próxima semana discute com o Benfica o acesso ao play-off da Champions.