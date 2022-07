Souza, antigo médio do FC Porto, reviu amigos após 10 anos

Internacional brasileiro reencontrou velhos conhecidos, entre eles o capitão Pepe.

Souza, antigo médio do FC Porto e que nas duas últimas temporadas representou os turcos do Besiktas, visitou esta segunda-feira as instalações do FC Porto.

O internacional brasileiro em três ocasiões reencontrou alguns velhos conhecidos e fez questão de assinalar os momentos nas redes sociais.

"Muito bom rever os amigos depois de 10 anos. Obrigado pela receção" e "Grande capitão, Pepe", escreveu nas histórias da sua conta no Instagram.

