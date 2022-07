Sorrisos de Pepe e muito mais: as imagens da sessão matinal de treino do FC Porto

Formação comandada por Sérgio Conceição volta a treinar na terça-feira.

O FC Porto realizou esta segunda-feira mais um treino no estágio de pré-época no Algarve, o único do dia, pois a próxima sessão do trabalho está agendada para terça-feira, informa o clube em nota no site oficial. Os jogadores têm a tarde livre.

Wilson Manafá, a realizar tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado, continua a ser o único jogador no boletim clínico dos "dragões" e, por isso, fora das opções de Sérgio Conceição para os embates de pré-temporada.