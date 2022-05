Declarações de Francisco Conceição e Pepê, no programa "Azul e Branco", que mostra os bastidores da conquista do 30.º campeonato nacional, transmitido esta quinta-feira no Porto Canal.

Francisco Conceição

Titulo: "Muito feliz. É um sonho concretizado, um grande orgulho e não há palavras para descrever este momento"

Importante na reviravolta no Estoril: "Foi uma felicidade tremenda. Todos os obstáculos que tivemos de ultrapassar, conseguimos ultrapassar e somos uns justos vencedores. Somos uns justos campeões. Merecemos, porque somos mais fortes."

Estar com o irmão mais novo nos festejos e ser campeão como jogador: "É uma grande felicidade. É um sonho desde pequenino, pelo clube do meu coração, é uma felicidade tremenda e dou Graças a Deus por poder viver isto."

Pepê

Sprint na Luz e assistência para Zaidu: "É muito trabalho. Fui por ali, vi que ele [Zaidu] estava a vir, sabia que ele ia rematar e vamos embora: golo do Zaidu. Vi o Zaidu, ele chegou, depois de ter corrido para caramba, entregou-se e fez um golo mais do que merecido."