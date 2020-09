"Somos o clube em Portugal que leva mais alto a nossa bandeira na UEFA"

Sérgio Conceição recebeu o Dragão de Ouro de Treinador do Ano pela segunda vez.

Em cerimónia de entrega do Dragão de Ouro de Treinador do Ano, Sérgio Conceição agradeceu ao presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, e afirmou que o FC Porto tem "a hegemonia do futebol nacional" e que é o "clube em Portugal que leva mais alto a nossa bandeira" nas competições europeias.

"Quando cheguei aqui em 2017, com o clube num momento difícil, sob alçada do fair-play financeiro e com ausência de títulos, hoje volvidos três anos podemo-nos orgulhar de termos a hegemonia do futebol nacional e de sermos o clube em Portugal que leva mais alto a nossa bandeira nas provas da UEFA", começou por dizer.

"Com isto, o meu primeiro agradecimento vai para o presidente, que para muitos na altura apostou num treinador inexperiente e sem palmarés, obrigada pela oportunidade numa casa onde os títulos sã obrigatoriedade e não uma oportunidade", acrescentou o treinador.