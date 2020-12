Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, realçou o rigor defensivo da equipa, que não sofreu golos pelo quarto jogo consecutivo na fase de grupos da Liga dos Campeões

Satisfeito com atitude no processo defensivo: "Naquilo que foi a nossa atuação defensiva, tirando um ou outro momento, sobretudo na segunda parte, em que os deixamos circular. No geral foi um trabalho bom da parte dos meus jogadores. Condicionamos muito aquilo que foi o jogo interior do Manchester City. Era um jogo difícil, contra uma equipa poderosa, na saída para o ataque podíamos ter definido de outra forma. Não houve também uma melhor reação à perda da bola do City em relação ao primeiro jogo. Chegamos mais uma vez aos oitavos de final da LC, é a 16.ª vez, mais do dobro que as restantes equipas portuguesa. Com todas as dificuldades que temos tido, país e equipas portuguesas, em relação a outras equipas de outros campeonatos, não há comparação em termos de competitividade. Nos últimos quatro anos, conseguimos três passagens aos oitavos."

Porto não sofre golos há quatro jogos na fase de grupo: "É importante essa solidez defensiva, assim como fazer golos. Vencemos um dos jogos frente ao vice-campeão francês. A equipa tem de trabalhar em todos os momentos com uma atitude forte, é isso que os jogadores fazem. A solidez defensiva é essencial para ganhar jogos na Europa.

Importância desta qualificação: "Não sou diretor financeiro, mas tenho consciência de que é importante numa fase difícil do clube nos últimos quatro anos. Temos que olhar para a nossa equipa. Alguns dos jogadores pisaram pela primeira vez o palco da Champions. Jogamos contra a equipa mais cara da história do futebol e é normal que se sintam frustrados contra uma equipa que tem 10% do orçamento do City."