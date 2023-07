Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

médio espanhol Nico González cumpriu este domingo o primeiro treino pelo FC Porto, no Olival, um dia depois de ter sido anunciado como reforço para os próximos cinco anos. O FC Porto volta a treinar na segunda-feira, às 17h00, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.