Sócios que assistiram ao FC Porto-Olympiacos receberam mensagem do clube

Adeptos do FC Porto regressaram ao Estádio do Dragão

FC Porto agradeceu aos sócios a presença no jogo da Liga dos Campeões.

Os sócios do FC Porto que na terça-feira assistiram ao embate da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao Olympiacos, receberam uma mensagem de agradecimento do emblema azul e branco.

Com o título "Nação Porto, orgulho do Dragão", os adeptos dos dragões que estiveram presente no triunfo portista, por 2-0, sobre os gregos, viram então no seu e-mail a seguinte mensagem:

"Caro sócio,

O Estádio do Dragão encheu-se de orgulho no jogo com o Olympiacos e o seu contributo foi decisivo no apoio à equipa para a conquista de mais uma vitória.

É com inegável satisfação que lhe endereçamos esta mensagem de agradecimento pelo seu apoio e por ter ajudado, com paixão e civismo, a mais um momento fundamental no caminho do que todos pretendemos: um rápido regresso da Nação Porto à sua casa.

Muito obrigado"