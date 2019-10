"Sobre o FC Porto, Marchesín disse-me que é uma loucura"

Amigo de longa data, o capitão do Lanús garantiu a O JOGO que o guarda-redes está impressionado com o que encontrou no FC Porto

No dia em que se confirma a titularidade de Marchesín na seleção da Argentina, pelo segundo encontro consecutivo - feito inédito e que o confirma como estando a consolidar-se como titular -, O JOGO esteve à conversa com Lautaro Acosta, capitão do Lanús e um dos amigos a quem o guarda-redes do FC Porto se confessa. A julgar pelas palavras de Acosta, ao cabo de pouco mais de dois meses de azul e branco, as impressões do guarda-redes não podiam ser melhores em relação ao clube pelo qual assinou até 2023. "Falamos regularmente. Disse-me que está contente com a cidade, com as pessoas e com o clube, que é uma loucura. Os adeptos são incríveis em cada jogo. As condições que encontrou para trabalhar são extraordinárias. Só precisam de se concentrar em trabalhar para ganhar títulos", confidenciou-nos Lautaro Acosta.

Para o capitão do Lanús, o troféu entregue a Marchesín pela Liga para o distinguir como melhor guarda-redes do mês de agosto, não foi uma surpresa. "Não é de estranhar, é o melhor guarda-redes da Argentina. Talvez esteja na luta com Esteban Andrada, com quem jogou no Lanús, também. Mas, pessoalmente, tenho a certeza de que está no FC Porto para fazer história e alcançar grandes feitos. Se tivesse de arriscar, até apostava que será um dos melhores guarda-redes do clube nos próximos anos e que vai vencer muitas competições importantes."