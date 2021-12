Soares sobre Taremi: "Jejum? Saem coisas que não são nossas"

Taremi anda desencontrado com a baliza e Soares lembra que até Ronaldo passa pelo mesmo. Resposta é não fugir do estilo e esperar pelo clique

Soares falou com o O JOGO poucas horas antes do FC Porto-Benfica, partida na qual Evanilson bisou, mas Taremi prolongou o jejum de golos, num período que Tiquinho relativizou. A dupla, com quem Soares ainda treinou, dá-lhe boas sensações. "Ainda é nova, tem poucos jogos juntos, mas é uma grande dupla, assim como foi com o Toni Martínez, quando teve as suas oportunidades. Tem tudo para dar certo, acho que são dois grandes avançados que se complementam muito um ao outro. O Taremi fez uma grande época em 2020/21 e o Evanilson está a aparecer", analisou o jogador do Olympiacos, para quem as crises em frente à baliza se resolvem como tantas vezes se diz...basta um.