Avançado fez dois golos ao Sporting na estreia pela FC Porto, em fevereiro de 2017. Em conversa com O JOGO, recorda as emoções que viveu nessa noite no Dragão

Há pouco mais de cinco anos, um reforço do FC Porto só precisou de seis minutos em campo para marcar na estreia, e logo com o Sporting. Poucos dias depois de se ter mudado de Guimarães, o brasileiro decidiu o clássico (2-1) com dois golos, o "momento mais feliz" que viveu como jogador profissional" e que recorda a O JOGO.