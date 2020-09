Soares deixa FC Porto e ruma à China: "Entendemos o que se passa à volta do clube "

Soares parte esta quinta-feira para a China. No aeroporto, em Lisboa, falou à SIC Notícias sobre a nova etapa da carreira que o leva do FC Porto para o campeonato da China.

Objetivo na China: "Quero ser feliz, como fui no FC Porto. Espero ajudar a minha equipa, juntamente com os meus companheiros"

"Nós entendemos o que se passa à volta do clube e eu tenho um respeito muito grande. É uma decisão minha e dos meus empresários. Estou feliz e agora é bola para a frente"

O que o leva a ir para a China: "A ambição conhecer novos lugares e uma nova cultura. O meu ciclo no FC Porto foi muito bom e agora há que procurar novos objetivos pessoais. Estou feliz e tenho de agradecer ao FC Porto por tudo"

O que guarda o FC Porto: "Tudo. Tudo o que conquistei individual e coletivamente. Tenho de agradecer aos meus companheiros, ao treinador e a todo o staff. Tenho de agradecer ao FC Porto. O clube ganhou mais um portista. Estou grato ao FC Porto e vou sentir saudades"

Voltar ao FC Porto: "É difícil. Vou desejar toda a sorte. Quem sabe? Não se sabe o dia de amanhã. Então, é desejar sorte aos meus companheiros que ficaram e tenho a certeza que eles vão desejar-me o mesmo".

Falou com Sérgio Conceição: "Falei com ele e com toda a equipa. Desejou-me sorte, como sempre. Enquanto estive no FC Porto, ele ajudou-me muito. Tenho de agradecer-lhe"

Falou com Pinto da Costa: "Desejou-me sorte e só tenho de agradecer ao FC Porto"