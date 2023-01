Só um Hulk para bater este Galeno

No FC Porto, Galeno supera quase todos os antecessores deste milénio no tempo necessário para fazer um golo

Comparando o rendimento de todos os extremos que passaram pelo FC Porto deste o começo do milénio, bem se poderia dizer que Galeno é o que precisa de menos tempo para marcar... entre os mortais. A média de um golo a cada 138 minutos do luso-brasileiro, que bisou na receção ao Famalicão, igualando um máximo de carreira (13 golos), não só supera a do antecessor na posição (Luis Díaz), como a de figuras que ficaram ligadas a conquistas internacionais do clube (Derlei).

Só mesmo um "super herói" para superar a velocidade com que o jogador natural do Maranhão vai encontrando o caminho da baliza adversária. Hulk conseguiu-o, numa temporada histórica do ponto de vista individual e coletivo, contribuindo para que fosse eternizado pelos adeptos com um lugar no melhor onze de sempre dos dragões, em exposição no museu portista.