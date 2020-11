"Só se for o presidente a expulsar-me da bancada, depende da forma como eu olhe para ele"

Sérgio Conceição não estará no banco frente ao Portimonense.

Sérgio Conceição vai estar na bancada na partida com o Portimonense, depois do cartão vermelho visto em Paços de Ferreira. O treinador dos dragões contou tudo sobre o sucedido com o árbitro Nuno Almeida após o encontro da sexta ronda do campeonato e usou da ironia para abordar a ausência do banco de suplentes no domingo.

"Isto é como aqueles casais que se conhecem há algum tempo. Às vezes basta um olhar. O conhecimento é grande. O Vítor Bruno está dentro das minhas ideias e é competentíssimo e vai ser um dos grandes treinadores do futebol português. Assim como o Dembelé o poderá ser. Foi esta equipa que ganhou títulos no FC Porto. Por isso, a confiança é total. Infelizmente, já estamos um bocadinho habituados. A coisa boa disto é que não me podem expulsar da bancada do Dragão. Só se for o presidente, mas depende da forma como eu olhe para ele", atirou na conferência de imprensa.