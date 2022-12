Só Hulk produziu tanto como Taremi e em Espanha viram um 9 perfeito

Mehdi fechou 2022 com 50 participações em golos. O "Incrível", em 2011, foi o único que atingiu o mesmo número neste século, pelo FC Porto.

À medida que crescem os números de Mehdi Taremi escasseiam as palavras para os descrever, num exercício facilitado pelas comparações.

O iraniano terminou 2022 como o segundo jogador mais produtivo da Europa, com 50 participações em golos, apenas atrás de Mbappé, do PSG, com 57, atingindo um registo que só outro jogador do FC Porto alcançara este século: Hulk.