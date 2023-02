Só Giggs e Costacurta à frente à frente de Pepe

Se participar na segunda mão da eliminatória, marcada para 14 de março, no Dragão o internacional português ultrapassará o ex-central do Milan e ficará só com o extremo pela frente.

A poucos dias (domingo) de completar 40 anos de idade, Pepe tornou-se esta quarta-feira no terceiro mais velho de sempre a atuar nas fases a eliminar da Liga dos Campeões entre os jogadores de campo.

O capitão do FC Porto fê-lo com 39 anos e 361 dias, encontrando-se apenas atrás de Ryan Giggs e Alessandro Costacurta. O galês jogou pela última vez nesta ronda da competição com 40 anos e 123 dias e o italiano com 40 anos e dois dias.

Se participar na segunda mão da eliminatória, marcada para 14 de março, no Dragão o internacional português ultrapassará o ex-central do Milan e ficará só com o extremo pela frente.