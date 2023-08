Só falta o carimbo oficial: João Moutinho vai mesmo reforçar o FC Porto

João Moutinho realizou exames médicos durante a manhã de ontem e à tarde assinou contrato com os dragões. Ação de Pinto da Costa impediu que o médio fosse parar a um rival direto na luta pelo título (Braga). O anúncio, que acabará com as dúvidas sobre a duração do vínculo, espera pelo momento mais oportuno.

Desta vez não é uma mera ameaça: João Moutinho está mesmo de volta ao FC Porto e o único pormenor que falta para que seja oficial é o anúncio pelo qual os adeptos tanto esperam desde quarta-feira, quando vieram a público os contactos mantidos com Pinto da Costa durante os últimos dias. Tudo o resto está feito desde ontem.

De manhã, o internacional português passou por uma clínica no Dragão para cumprir os indispensáveis exames médicos nestes processos. À tarde, segundo informações recolhidas por O JOGO, colocou a assinatura no contrato, tirou as primeiras fotografias com a nova camisola azul e branca e prestou as declarações que acompanharão a nota a publicar nos meios oficiais do clube quando for mais oportuno. Só aí deverão ser desfeitas todas dúvidas sobre a duração do vínculo do médio de 36 anos, que, ainda assim, deverá ser de curta duração (uma ou duas épocas), à semelhança do que sucedeu na renovação dos elementos mais experientes do plantel: Pepe (uma temporada) e Marcano (duas).

Fica assim concretizado um desejo antigo de Pinto da Costa, com quem João Moutinho manteve uma relação de amizade durante a última dezena de anos, em que passou por França (Mónaco) e Inglaterra (Wolverhampton). A ação do presidente do FC Porto, aliás, revelou-se absolutamente decisiva para o regresso do médio, que chegou a ser apontado a outros destinos. Numa primeira fase à Arábia Saudita e, nas últimas semanas, a Braga, indo de encontro à vontade da família, que passava muito por regressar a Portugal. Assim que os dragões se mostraram interessados, alertados para a eventualidade de poderem perderem Otávio, nem sequer ponderou ouvir mais ninguém, comprometendo-se quase de imediato a voltar.

A motivação dos títulos e o retorno à Champions

A primeira passagem pelo Dragão teve a duração de três temporadas e foi tudo o que João Moutinho esperava... e ainda mais. Contratado ao Sporting em 2010, a troco de 11 milhões de euros, num processo problemático para o clube de Alvalade, o internacional português acabaria por conquistar oito títulos: três campeonatos, três Supertaças, uma Taça de Portugal e uma Liga Europa. Acrescentar mais troféus ao palmarés é novamente o objetivo de Moutinho, que experimentou essa sensação pela última vez a nível de clubes em 2016/17, pelo Mónaco (Ligue 1). Foi também pelo emblema francês que disse "até já" à Liga dos Campeões, a 6 de dezembro de 2017, numa derrota pesada (5-2) contra o... FC Porto e no estádio que voltará a chamar casa.