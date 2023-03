"Só falam do Otávio, do Taremi se atirar para o chão, de Sérgio Conceição ser arruaceiro"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de Imprensa, após o empate 0-0 com o Inter, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e consequente eliminação da prova.

Desabafo: "Muitas vezes andámos à volta aqui daquilo que é o meu silêncio, o ruído que existe no futebol... Tudo aquilo que mós temos feito aqui, com 30 por cento do plantel da equipa B, outros 40 por cento de equipas médias, Paços de Ferreira, Santa Clara, Famalicão, Rio Ave... E depois o mérito é zero. Falam do Otávio, do Taremi que se atira para o chão ou de Sérgio Conceição que é um arruaceiro. Enfim. Daí o meu silêncio e o meu protesto. É preciso mais de toda a gente e toda a gente no futebol português reconhecer que o FC Porto, com aquilo que tem, e que foram muito difíceis estes meus cinco anos e meio aqui no FC Porto, com anos de fair-play financeiro, sem poder ir buscar nenhum jogador e só vender para equilibrar é um trabalho difícil e muito pouco reconhecido. Perdoem-me o desabafo."