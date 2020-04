Só dois clubes podem fazer Hernâni regressar a Portugal

Extremo do Levante deu uma entrevista à "Eleven Sports"

Formado no Cova da Piedade, Hernâni começou a carreira profissional no Atlético, mas foi já no Vitória de Guimarães que se destacou, a ponto de, mais tarde, ser contratado pelo FC Porto.

Dois clubes que para sempre lhe ficaram no coração.

"O Futebol Clube do Porto e o Vitória de Guimarães são os clubes que tenho gravados no meu coração. Deram-me muito do que tenho hoje, do que sou hoje. Voltando a Portugal seria para um dos dois", afirma, em declarações à "Eleven Sports".

Apesar disso, sente-se feliz em Espanha, onde defende a camisola do Levante: "Agradou-me bastante, é um campeonato aliciante. É o melhor campeonato do mundo a par do inglês. Às vezes mudar de clube é muito positivo, abre-te a mente para outras coisas, faz-te crescer pessoal e fisicamente."

Nesta liga, pode defrontar os dois melhores do mundo: "Quando tive oportunidade de jogar em Camp Nou, primeiro estava numa realidade que nunca tinha imaginado estar. E depois, poder estar perto do Messi, sabendo a qualidade que tem, foi muito especial. Infelizmente ainda não consegui jogar contra o Ronaldo, quando vim para a Liga espanhola ele já tinha ido para Itália. Mas é um jogador que gostava muito de defrontar e de estar perto. Gosto muito do Cristiano e do Messi também, mas penso que o Cristiano é diferente, pelo trabalho que tem. Também tive de trabalhar bastante na minha carreira. Com o Cristiano podemos aprender bastante. O que o Messi tem é dele, é natural e um dom. O Cristiano foi tudo à base do trabalho."

Regressando ao passado, nomeia uma época no Minho como a melhor da carreira: "Foi em Guimarães. Foi um ano (16/17) em que consegui explorar todas as minhas capacidades. E com as boas exibições que fiz consegui voltar ao FC Porto. Foi no Vitória que consegui mostrar tudo o que tinha. Foram 12 golos, cerca de 7 assistências, ou seja, estava a passar o meu melhor momento. Sentia-me bem, confiante e quando te sentes assim tem tudo para que as coisas aconteçam."