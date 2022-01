Skocic confirma regresso de Taremi à seleção do Irão: "Tenho grandes expectativas"

Selecionador diz que os dois "resolveram o desentendimento a conversar".

Ponto final nas dúvidas: Mehdi Taremi vai voltar às opções da seleção iraniana. A confirmação foi dada pelo selecionador Dragan Skocic, que, em declarações à Imprensa local, elogiou o avançado do FC Porto, garantindo que o problema entre ambos foi resolvido "a conversar".

"Vamos anunciar a lista de convocados da seleção em breve. Claro que Taremi vai estar na lista. Tenho grandes expectativas, é um grande jogador. Estou feliz por termos resolvido o desentendimento a conversar. Temos todos os melhores interesses da seleção em mente", assinalou o técnico croata.

O desentendimento entre Taremi e Skocic remonta a outubro. Tudo começou quando o selecionador do Irão veio a público dizer que os jogadores iranianos, embora sejam muito fortes no que diz respeito à técnica e à capacidade física, são fracos taticamente. O avançado não concordou e respondeu, no Twitter. "Gostaria de dizer que, além da técnica individual e da força física, os jogadores iranianos têm um alto nível de conhecimento tático do futebol. Infelizmente, os problemas são outros. Viva ao Irão", escreveu Mehdi, na altura, que acabaria por falhar a convocatória seguinte para os compromissos dos "leões da Pérsia". Agora, volvidos pouco mais de dois meses, o problema ficou sanado e Taremi estará de volta aos eleitos de Skocic para os jogos com Iraque e Emirados Árabes Unidos, referentes à qualificação para o Mundial'2022.