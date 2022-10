Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo com o Bayer Leverkusen, no Estádio do Dragão (terça-feira, 20h00), referente à terceira jornada da Liga dos Campeões.

Há um FC Porto diferente na Liga dos Campeões e na I Liga? "O último jogo da Liga dos Campeões foi com o Club Brugge. Faz parte da vida. Não há bipolaridade nenhuma. Fizemos bons e maus jogos, uns na Liga e outros na Champions. Temos de ser iguais a nós próprios. O importante é amanhã, não nos leva a nada olhar para o passado recente. Temos de corrigir os erros e aquilo que não correu muito bem contra o Brugge. Estamos noutra competição. Queremos que se repitam algumas coisas do jogo com o Braga, mas, como sabem, todos os jogos são diferentes. O Bayern Munique foi feliz pelos golos que fez. Vamos ver o lugar final do Leverkusen na Bundesliga. Ficaram em terceiro, com o terceiro melhor ataque. Esteve presente em quatro das últimas oito Liga dos Campeões. O nosso momento é melhor, mas amanhã é uma história diferente."

Situação no Irão está a afetar Taremi. Tem havido algum acompanhamento diferente ao jogador? "O Taremi é um rapaz inteligente. Para ele, o mais importante é o futebol. Num momento que não é fácil para ele, fez um jogo fantástico contra o Braga, mesmo não marcando. Ele sabe que somos uma família e estamos atentos aquilo que se passa à nossa volta. Taremi sabe o que quer da vida, mas estamos sempre prontos para ajudar. Ele passa sempre por cima das dificuldades. É inteligente, maduro. Foca-se no futebol."

Exibição frente ao Braga: "Não trabalhamos a pensar em justificações para outros. Trabalhamos diariamente para ter confiança. O empate é sempre mau, jogamos para ganhar. Não foi para justificar alguém. Temos muita qualidade, que só se vê quando somos fiéis como equipa. Qualquer equipa da nossa Liga pode-nos surpreender. Há coisas inegociáveis. Não é no correr, não é no grito, até foi dos jogos que corremos menos, mas corremos bem."