Site do FC Porto equivocou-se: Domingos Gomes não morreu

Clube noticiara a morte do médico de 82 anos. Em comunicado, minutos depois, explicou o sucedido e pediu desculpa

Minutos depois de ter noticiado a notícia da morte de Domingos Gomes, antigo médico do FC Porto, o clube azul e branco corrigiu a notícia, desmentindo a primeira informação.

"A todos os amigos do Doutor Domingos Gomes, as minhas desculpas por ter avançado uma notícia que o Porto Canal avançou, sem confirmar a veracidade da mesma.

Falei ao telefone com o Doutor que me disse "não se preocupe e sossegue os nossos amigos que estou vivinho da Costa e pronto para mais um dos nossos jantares", partilhou Bernardino Barros, comentador do canal portista, na página que gere na rede social Facebook.

Mais tarde, o FC Porto emitiu um comunicado, pedindo desculpa e explicando o sucedido.

"FC Porto lamenta a notícia infundada da morte do antigo médico do clube

O artigo publicado às 16h22 no site oficial do FC Porto - intitulado "Morreu Domingos Gomes" - não corresponde à verdade.



A notícia foi escrita com base numa fonte hospitalar, que, felizmente, se revelou falsa.



O FC Porto pede humildes desculpas ao próprio, à família e a todos os sócios e adeptos, com o desejo que o dr. Domingos Gomes continue de boa saúde por muitos anos."