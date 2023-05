Sindicato aponta Varela como "um exemplo, em particular para as gerações mais jovens"

Mensagem de Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, para o extremo, que anunciou o ponto final na carreira.

Silvestre Varela, que alinhava no FC Porto B, terminou a sua carreira de futebolista, aos 38 anos, anunciou o jogador no passado sábado. Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, deixou uma mensagem endereçada ao internacional português, destacando o percurso e o exemplo do extremo.

"Tiveste uma carreira fantástica e és sem dúvida um exemplo, em particular para as gerações mais jovens. Quero enviar-te um abraço, com enorme estima pessoal e em nome de todos os jogadores. Além do caráter, resiliência e capacidade de liderança, características que fazem de ti uma figura incontornável e respeitada por todos os que tiveram o privilégio de privar contigo, estou certo de que continuarás ligado ao futebol", surge escrito no site do Sindicato dos Jogadores.

"Desejo-te as maiores felicidades para um novo ciclo, cheio de desafios, mas que saberás certamente superar. Não tenho dúvidas de que serás apoiado e bem-sucedido nesta nova etapa da tua vida. Naquilo que precisares, conta sempre connosco", completou Joaquim Evangelista.

Minutos antes do embate entre FC Porto e Vitória de Guimarães, da 34.ª e última jornada da I Liga, Varela surgiu acompanhado da respetiva família no relvado do Estádio do Dragão, no Porto, e foi homenageado com um prolongado aplauso dos adeptos da casa.

Silvestre Varela fez 11 partidas na segunda temporada ao serviço da equipa secundária dos dragões, mas ficou de fora das opções na receção vitoriosa ao Benfica B (3-1), da última ronda da II Liga, tendo abandonado o futebol com 95 golos em 604 encontros.

O avançado natural de Almada já tinha passado pelo FC Porto entre 2009 e 2017, altura em que festejou três campeonatos, duas Taças de Portugal e cinco Supertaças Cândido de Oliveira, além de ter sido fundamental para a conquista da Liga Europa, em 2010/11.

Com formação repartida entre o Pescadores da Costa da Caparica e o Sporting, passou ainda a nível sénior por Casa Pia, Vitória de Setúbal, Estrela da Amadora e B SAD, numa carreira prolongada fora do país ao serviço dos espanhóis do Recreativo de Huelva, dos ingleses do West Bromwich Albion, dos italianos do Parma e dos turcos do Kayserispor.

Silvestre Varela fez 27 internacionalizações e marcou cinco golos pela seleção principal portuguesa, que chegou a representar nas fases finais do Euro'2012 e do Mundial'2014.