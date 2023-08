Sidnei Tavares deixa FC Porto B e está a caminho da MLS

Médio português de 21 anos deverá ser emprestado, sendo que o Colorado Rapids fica com opção de compra.

Sidnei Tavares, médio de 21 anos do FC Porto B, pode estar a caminho dos Estados Unidos, onde já jogou o seu primo, Nani. O Colorado Rapids, último classificado da zona Oeste da Major League Soccer, terá já chegado a acordo para receber o jogador a título de empréstimo, ficando com uma opção de compra do passe do jogador no final desse período.

Depois de alguns anos na formação do Leicester, Sidnei Tavares fez duas temporadas nos "bês" azuis e brancos, tendo totalizado 42 jogos (três assistências).