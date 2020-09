Sevilha na luta por Zé Luís: confira quanto pediu o FC Porto em janeiro

Clube espanhol avança com proposta mal consiga vender Carlos Fernández, avançado que já esteve na órbita do Benfica. Lokomotiv Moscovo, Celta de Vigo, Fenerbahçe e o Basaksehir também interessados

O Sevilha juntou-se ao lote de clubes interessados em Zé Luís, avançado que viu o espaço reduzido no ataque do FC Porto depois das contratações de Taremi (ex-Rio Ave) e Evanilson (ex-Fluminense), isto quando continua a ser forte a possibilidade de Toni Martínez reforçar os campeões nacionais.

Segundo O JOGO apurou, o interesse do Sevilha, treinado por Julen Lopetegui, não é novo. O clube espanhol já tinha demonstrado disposição de contratar o internacional cabo-verdiano no último mercado de inverno, mas garantiram a este jornal que, na altura, os portistas pediram 20 milhões de euros para o libertar. Uma verba considerada demasiado elevada e que deitou por terra qualquer possível negócio. O interesse, porém, não arrefeceu.

Apesar de ainda não ter apresentado uma proposta concreta ao FC Porto, o Sevilha espera apenas o encaixe da iminente venda de Carlos Fernández para avançar definitivamente para a compra de Zé Luís. E é aqui que entra outro dos pretendentes do portista: o Celta de Vigo, que também tem o atacante do Sevilha na mira. Nesta espécie de jogo de xadrez pode estar a solução para o futuro do cabo-verdiano.

Porém, os dois emblemas espanhóis não estão sozinhos na corrida, bem pelo contrário. Os russos do Lokomotiv Moscovo têm Zé Luís como alternativa a Soares, estando, aparentemente, na disposição de chegar aos 12 milhões de euros. Nos últimos dias juntaram-se mais dois clubes interessados em saber o preço para levar o jogador do Dragão, curiosamente ambos da Turquia, o Fenerbahçe, como ainda ontem demos conta, e o Basaksehir, o atual campeão.

Enquanto o futuro não fica resolvido, o avançado continua a treinar sob as ordens de Sérgio Conceição, podendo inclusive ser opção para a estreia no campeonato, diante do Braga.