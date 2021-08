Andaluzes tentaram Tecatito durante a estadia do agente do portista em Espanha.

A reintegração de Corona nos treinos do FC Porto ocorreu ontem, quarta-feira, como O JOGO havia anunciado, na ressaca de mais uma investida do Sevilha para o contratar.

O clube andaluz passou o verão todo a "namorar" o mexicano e, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, aproveitou a estadia do empresário do jogador em Espanha durante o fim de semana para tocar mais uma vez no assunto.