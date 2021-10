Sete regressos aos treinos e dois nomes no boletim clínico do FC Porto

Sérgio Conceição prepara o jogo com o Sintrense

Dragões preparam o jogo da Taça de Portugal com o Sintrense.

O FC Porto continua a preparar o duelo com o Sintrense (sexta-feira, às 18h45), referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal, e, esta quarta-feira, Sérgio Conceição contou com "caras novas" no treino vespertino.

Diogo Costa, Pepe, João Mário, Vitinha, Fábio Vieira, Francisco Conceição e Mbemba apresentaram-se no Olival após os compromissos de seleções, sendo que o central congolês entrou diretamente no boletim clínico.

Os dragões não detalharam a lesão sofrida por Mbemba, que lhe provocou um golpe na perna direita, ao serviço da RD Congo. O defesa fez apenas trabalho de ginásio. Já Otávio, o outro nome ainda no boletim clínico azul e branco, realizou treino condicionado, à semelhança do que sucedeu na terça-feira.

Marko Grujic (Sérvia), Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Corona (México) e Mehdi Taremi (Irão) ainda não estão às ordens de Conceição.

O plantel do FC Porto volta a treinar esta quinta-feira, às 10h30, no Olival. Às 12h00, Sérgio Conceição fará a antevisão ao duelo com o Sintrense em conferência de Imprensa.