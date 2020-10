Sete curiosidades que unem e separam o FC Porto do Manchester City

O FC Porto estreia-se quarta-feira na edição 2020/21 da Liga dos Campeões ao defrontar o Manchester City em Inglaterra

Quatro jogadores em dois tons de azul

Há quatro jogadores que já representaram FC Porto e Manchester City: Fernando, Mangala, Otamendi e Danilo. Com uma ou outra adaptação, dava um quarteto defensivo...

Várias fortunas de diferença

O plantel do Manchester City tem, a par do do Liverpool, o valor de mercado mais alto da prova: 1.08 mil milhões de euros, segundo o portal Transfermarkt. O FC Porto surge em 19.º, com uma avaliação de 251 milhões de euros.

Museu português mais preenchido

O palmarés portista é bem mais extenso: sete títulos internacionais, 67 nacionais. Os citizens têm 33 troféus, incluindo uma Taça das Taças, e nunca foram além das "meias" da Champions. Entre jogadores, Pepe tem 21 títulos, seis pelo FC Porto. Fernandinho conta 27.

Marega sabe o que é marcar a Ederson

Em 2014/15, Marega apontou dois golos na goleada por 4-0 do Marítimo ao Rio Ave, que na altura tinha o Ederson entre os postes. O agora guarda-redes do City teve a desforra no Benfica quando defrontou duas vezes Marega, então no V. Guimarães.

Conceição bateu Pep no único encontro

Será o primeiro duelo a partir dos bancos, mas Conceição levou a melhor quando ambos eram jogadores: em 2002, a Lázio bateu o Brescia por 2-1. Guardiola marcou pelo Brescia.

Bernardo Silva reencontra... Nanu

Não vão faltar reencontros esta noite, mas o mais difícil de descortinar é, talvez o de Bernardo Silva e Nanu: coincidiram nos sub-13 do Benfica, em 2006/07.

Zaidu vs Mahrez e Corona vs Aké

Na última ronda de jogos de seleções, Zaidu, pela Nigéria, bateu-se bem no duelo com o argelino Mahrez. Noutro campo, Corona, ao serviço do México, causou vários problemas ao holandês Aké.