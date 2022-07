Liedson, em visita ao centro de treinos do Corinthians, recordou o título conquistado sob comando de Vítor Pereira no FC Porto.

Em visita ao centro de treinos do Corinthians, clube que representou em 2003, 2011 e 2012, Liedson recordou o campeonato nacional conquistado ao serviço do FC Porto, em 2012/13, precisamente sob o comando de Vítor Pereira, que agora lidera o clube brasileiro.

"Ironia do destino... Toda a gente sabe que eu joguei sete anos e meio no Sporting e não consegui ser campeão nacional. Fui tentando, tentando, e nunca consegui. Joguei seis meses no FC Porto, o treinador era o Vítor Pereira, e fui campeão", começou por dizer aos meios de comunicação do Corinthians.

"Fomos campeões lá, eu joguei pouco, também pelas minhas dificuldades físicas tive poucas oportunidades. Mas os poucos minutos que joguei foram bons, fui bem tratado lá. O Vítor Pereira é uma pessoa maravilhosa e estou a torcer não só pelo Corinthians mas também pelo sucesso dele no clube", concluiu.

Ao serviço do FC Porto, Liedson disputou sete partidas, tendo feito uma assistência.