Sérvia chama Grujic para particulares com Hungria e Dinamarca

Dragan Stojkovic, selecionador sérvio, divulgou esta sexta-feira a lista de convocados para os jogos particulares com a Hungria e a Dinamarca

Com Grujic presente na convocatória da Sérvia, o médio junta-se a Diogo Costa, Pepe, Otávio - chamados por Fernando Santos, João Mário, Vitinha, Fábio Vieira, Francisco Conceição e Gonçalo Borges, convocados para os sub-21, Mateus Uribe e Mehdi Taremi, presentes nas convocatórias da Colômbia e Irão, respetivamente, nas ausências do plantel portista para a próxima paragem internacional.

A Sérvia defrontar a congénere Hungria no dia 24 deste mês, seguindo-se novo particular com a Dinamarca, a 29. Após a pausa de seleções, o FC Porto recebe o Santa Clara no dia 3 de abril, às 16h, em jogo da 28ª jornada da Liga Bwin.