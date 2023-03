Série documental sobre a presidência de Pinto da Costa pode chegar à Netflix

Série já está a ser gravada.

Uma produtora de Lisboa está, sabe O JOGO, a gravar uma série documental de vários episódios sobre os quase 41 anos de presidência de Pinto da Costa no FC Porto. A obra será posteriormente vendida a uma plataforma de "streaming", muito provavelmente à Netflix, com quem já foram iniciados contactos.

A data prevista da estreia ainda não é conhecida, sendo de prever que aconteça este ano.

Uma vasta equipa, comandada por um conceituado cineasta português, tem documentado, ao longo das últimas semanas, vários momentos do dia a dia do líder portista, com a recolha de imagens e depoimentos de amigos, familiares e companheiros de direção e administração, não só no estádio do Dragão como noutros círculos da vida de Pinto da Costa.