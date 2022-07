"Seria um privilégio estar no lote de grandes centrais do FC Porto"

Fotografia: Futebol Clube do Porto

David Carmo é o novo dono da camisola 4 do FC Porto

Declarações de David Carmo, reforço do FC Porto contratado ao Braga, numa entrevista divulgada pelos dragões esta quarta-feira.

Conversas com os novos companheiros: "Sim, na Seleção com o Pepe, o Otávio. Gostei muito. Deu para perceber bem que são bons seres humanos. Feliz por poder partilhar com eles estas épocas."

Pepe: "Procuro muito, para além da experiência de partilhar o campo, o balneário e até a vida social, aprender com ele, porque já pisou muitos palcos, tem enorme experiência, conquistou muita coisa. É um exemplo para mim."

Missão: "Quero dar o meu contributo para festejar muito e seria um privilégio estar no lote de grandes centrais que o FC Porto já teve."

Ansiedade: "É uma ansiedade positiva. Agora com a camisola vestida, pisar este estádio, e poder chamar a este clube de casa, acrescenta confiança e estou ansioso para poder representar o FC Porto."

Dragão: "Já senti o que são ao adeptos do FC Porto. Poder estar com eles agora é muito gratificante. Tenho muita vontade de festejar com eles muitas coisas."

Objetivos nos cinco anos de contrato: "Disputar todas as competições e, passo a passo, jogo a jogo, dar sempre o melhor de mim e estar comprometido a cem por cento com o clube."