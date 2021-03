Treinador desvaloriza questões relacionadas com o término de contrato dos dois jogadores e vinca que pensa no presente e na preparação da equipa para os jogos.

Em entrevista ao Porto Canal, na terça-feira, Jorge Nuno Pinto da Costa abordou as situações de Otávio e Marega, jogadores que estão em final de contrato com o FC Porto. O presidente dos dragões assinalou que a prorrogação do vínculo do médio brasileiro está "presa por detalhes", explicando que a intenção do clube passa também por renovar com o avançado maliano.

Esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado com o Portimonense, Sérgio Conceição foi questionado sobre o tema e vincou que, até ao final do campeonato, "ninguém vai embora":

"Eu não me posso contradizer. Para vocês que, já me ouvem há quatro anos, já disse várias vezes que não olho para o contrato dos jogadores, se têm um mês ou 10 anos pela frente, não olho para a situação deles ou numa perspetiva futura. Tenho a garantia de que todos os jogadores que tenho neste momento estarão comigo até ao fim do campeonato, ninguém vai embora. Depois são situações às quais a Direção está atenta e que vai resolver da melhor maneira. Farão o melhor pelo clube, sempre", assegurou o treinador do FC Porto.