Sérgio sobre o estado físico dos jogadores do FC Porto: "Vão estar como o aço"

Sérgio Conceição falou do ​​​​​​​Ramadão e também do cansaço dos jogadores.

Ramadão: "Isso nós já sabíamos e há jogadores que cumprem e que tem a ver com crenças e religião e aí não me meto. Até porque da minha parte, no tempo da quaresma faço o meu jejum. Não tenho de criticar, tenho é de ajudar. Temos um departamento médico, temos um nutricionista que está dentro do assunto, que sabe controlar e contornar as dificuldades que possam haver. Se é o ideal? Claro que não, mas é importante e relevante para várias pessoas, e quando falo de pessoas não falo de jogadores, falo do ser humano, e tenho de respeitar isso. Mas conseguimos amenizar isso. Nós estamos muito atentos a isso. Não é por ai que haverá problema".

Cansaço é atenuável nos próximos jogos?: "É possível. Contra o Chelsea pressionámos os 90 minutos e ninguém falou sobre isso. Vão estar como o aço [a equipa]".

Que resposta espera depois do jogo com o Nacional?: "Estamos bem. Vamos jogar ao quarto dia, andamos neste ciclo incrível de jogos de três em três dias. No Nacional, vocês sabem que jogar na Madeira é sempre difícil. Não sei, o clima, a relva,... Quem não está no futebol, não conhece o estádio, as condições,... Até soa a desculpa, mas não é. A nossa obrigação é chegar lá e ganhar. E fizemos isso, agora não foi da forma mais bonita. O Nacional contra nós foi uma equipa diferente do que tinha feito até ao momento, especialmente, no processo defensivo. Mérito ao Nacional, fez um bom jogo. Amanhã é outro jogo, outro adversário. Estamos bem e prontos para ir à luta e dar luta até ao final do campeonato."