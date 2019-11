Confira o onze do FC Porto para o jogo da taça de Portugal com o Vitória de Setúbal.

Sérgio Conceição faz apenas uma alteração no onze do FC Porto para a partida com o Vitória de Setúbal, da quarta eliminatória da Taça de Portugal. Tendo como comparação o dérbi com o Boavista, no Bessa, o treinador dos dragões coloca Diogo Leite no eixo defensivo e deixa Marcano no banco.

Relativamente ao quarteto sul-americano que esteve presente na festa de aniversário da esposa de Uribe, tendo violado o código de conduta do clube e sido afastado do encontro com o Boavista, apenas Uribe não se encontra entre os suplentes.

Destaque ainda para Sérgio Oliveira, que começa o encontro no banco. O médio, recorde-se, sofreu uma rotura muscular na coxa esquerda num jogo da equipa B em Viseu, no final de outubro, tendo perdido os encontros com Aves, Rangers e Boavista.

FC Porto: Diogo Costa; Manafá, Mbemba, Diogo Leite e Alex Telles; Corona, Danilo, Loum e Otávio; Marega e Fábio Silva.

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Marcano, Luis Díaz, Sérgio Oliveira, Nakajima, Aboubakar e Soares.