Proximidade do fim do contrato (2021) provoca inquietação, mas a SAD vai retomar as conversas sobre a renovação após o fecho do mercado. Em agosto, o agente abriu a porta à continuidade.

Só uma proposta absolutamente irrecusável, e num cenário de necessidade extrema, é que o FC Porto abdicará de Marega a pouco menos de duas semanas do encerramento desta janela de transferências.