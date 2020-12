Sérgio responde a Ayestarán e lembra Guardiola: "Forma grosseira de condicionar os árbitros"

Treinador do FC Porto comentou as declarações do treinador do Tondela, na conferência de antevisão ao jogo de domingo.

Sérgio Conceição não deixou passar em claro as palavras de Pako Ayestarán, treinador do Tondela, sobre o jogo da semana passada entre o FC Porto e a equipa beirã. O espanhol teceu críticas à atuação do banco dos dragões: "O árbitro a apitar, a arbitrar o jogo, os jogadores a jogar e o banco a dirigir o jogo e a animar a sua equipa, porque, por vezes, o campo estava vazio e dava-me a impressão que estava cheio pelo barulho que o FC Porto fazia. Por momentos, dava a impressão de que eles queriam apitar o jogo e o árbitro é que está lá para arbitrar", assinalou Ayestarán, na sexta-feira.

Ora, este sábado, na antevisão a novo duelo entre FC Porto e Tondela, agora a contar para a Taça de Portugal, Conceição apontou o dedo ao homólogo espanhol e até recordou Pep Guardiola, treinador do Manchester City, que defrontou os campeões nacionais na fase de grupos da Champions.

"Se [Ayestarán dissesse alguma coisa no fim do jogo faria sentido, mesmo não sendo verdade... Agora, esta é uma forma grosseira de condicionar os árbitros, na minha opinião, que pelos vistos está bem em voga em treinadores espanhóis. Um é catalão [Guardiola], outro é basco... Mas são espanhóis. Temos defrontado treinadores espanhóis que têm essa característica", assinalou Sérgio Conceição.