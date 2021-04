Sérgio Oliveira: "Sou adepto do FC Porto e se estivesse de fora estaria orgulhoso"

Sérgio Oliveira destacou a exibição do FC Porto contra o Chelsea

Declarações do médio do FC Porto após o encontro da segunda mão dos quartos de final da Champions, com o Chelsea, que os dragões venceram por 1-0.

Frustração: "Merecíamos mais, estamos tristes e frustrados. Boa sorte para o Chelsea, tem uma boa equipa."

O jogo: "Hoje fomos superiores, controlámos o jogo, a pressionar à frente. Não me lembro de uma oportunidade do Chelsea. O Chelsea é uma grande equipa. O nosso golo chegou ao cair do pano e não chegou".

Orgulho: "Sou adepto do FC Porto e se estivesse de fora estaria orgulhoso desta equipa, a bater-se de igual para igual perante um Chelsea bastante forte. Agradeço aos adeptos e que continuem connosco até final."